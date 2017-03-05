Авто працівників НАБУ покидають територію суду, де перебуває Насіров: фотофакт

Автомобілі Національного антикорупційного бюро виїхали з території суду, де розглядали справу щодо Романа Насірова.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події. Причини такого вчинку – журналістам наразі не пояснили. Одна з ймовірних причин – ротація.

Активісти Автомайдану ще раніше заблокували виїзд із території суду, проте автівки НАБУ – пропустили.

Як повідомляє кореспондент 24 Каналу, є підозра, що Насіров таки залишив суд. У приміщенні – вимкнули світло, частково освічуються лише коридори.

Проте в НАБУ стверджують, що детективи та прокурори разом із затриманим головою ДФС залишаються у залі суду до продовження засідання або завершення терміну тимчасового тримання підозрюваного під вартою, який спливає сьогодні, 5 березня, о 23 годині.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.



Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.



Хоча НАБУ офіційного рішення про перенесення засідання не отримало.