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Авто влетіло у натовп під час демонстрації у США – є постраждалі: перші фото та відео

21:53, сьогодні 897 Читать новость на русском
Автомобіль на шаленій швидкості в'їхав у натовп
Автомобіль на шаленій швидкості в'їхав у натовп / Getty images

У місті Шарлотсвілль, що в американському штаті Віргінія, під час демонстрацій автомобіль в'їхав у натовп людей.

12 серпня у Шарлотсвілі тривали демонстрації, в яких брали участь ультраправі активісти та їхні противники.

Під час ходи автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів.

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Точних даних про кількість постраждалих поки немає. Видання The Washintgon Post повідомляє про шістьох. Чи загинув хто-небудь внаслідок наїзду, поки не відомо.

З відео, яке знімали учасники акції для трансляції у соцмережах видно, що автомобіль протаранив іншу машину і разом з нею влетів у натовп.

У соцмережах публікують моторошні кадри з місця аварії.

Ультраправі активісти влаштували акцію протесту у Шарлотсвілль на знак незгоди з планом міської влади знести статую генерала армії конфедератів Роберта Лі.

11 серпня вони провели смолоскипну ходу у кампусі Університету Віргінії. У штаті через зіткнення між ультраправими та їх противниками було оголошено надзвичайний стан.

Теги: Аварії та ДТП США Надзвичайні ситуації протести
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