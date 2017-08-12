Авто влетіло у натовп під час демонстрації у США – є постраждалі: перші фото та відео

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У місті Шарлотсвілль, що в американському штаті Віргінія, під час демонстрацій автомобіль в'їхав у натовп людей.
12 серпня у Шарлотсвілі тривали демонстрації, в яких брали участь ультраправі активісти та їхні противники.
Під час ходи автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів.
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Точних даних про кількість постраждалих поки немає. Видання The Washintgon Post повідомляє про шістьох. Чи загинув хто-небудь внаслідок наїзду, поки не відомо.
З відео, яке знімали учасники акції для трансляції у соцмережах видно, що автомобіль протаранив іншу машину і разом з нею влетів у натовп.
У соцмережах публікують моторошні кадри з місця аварії.
Ультраправі активісти влаштували акцію протесту у Шарлотсвілль на знак незгоди з планом міської влади знести статую генерала армії конфедератів Роберта Лі.
11 серпня вони провели смолоскипну ходу у кампусі Університету Віргінії. У штаті через зіткнення між ультраправими та їх противниками було оголошено надзвичайний стан.