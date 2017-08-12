Авто влетіло у натовп під час демонстрації у США – є постраждалі: перші фото та відео

У місті Шарлотсвілль, що в американському штаті Віргінія, під час демонстрацій автомобіль в'їхав у натовп людей.

12 серпня у Шарлотсвілі тривали демонстрації, в яких брали участь ультраправі активісти та їхні противники.

Під час ходи автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів.

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Точних даних про кількість постраждалих поки немає. Видання The Washintgon Post повідомляє про шістьох. Чи загинув хто-небудь внаслідок наїзду, поки не відомо.

З відео, яке знімали учасники акції для трансляції у соцмережах видно, що автомобіль протаранив іншу машину і разом з нею влетів у натовп.

У соцмережах публікують моторошні кадри з місця аварії.

CPD & VSP respond to 3-vehicle crash at Water & 4th streets. Several pedestrians struck. Multiple injuries. 1/2 #cvilleaug12 pic.twitter.com/CJNTLIAuEp — Charlottesville City (@CvilleCityHall) 12 серпня 2017 р.

Aftermath of the radical nazi terror attack just now in #Charlottesville



Shoes on the ground everywhere after car slams into people pic.twitter.com/vfXLsYOo3u — Rebelutionary Z (@Rebelutionary_Z) 12 серпня 2017 р.

#BREAKING : Video of the car running over protestors at the counter rally in #Charlottesville

Many reported injured ! pic.twitter.com/dbLvROZFra — Zain Khan (@ZKhanOfficial) 12 серпня 2017 р.

I stopped the video and got a still shot. Here is the car backing away after running into the crowd in #Charlottesville pic.twitter.com/pAhqEUhLlw — Ryan Unfiltered (@Speeker_Ryan) 12 серпня 2017 р.

Ультраправі активісти влаштували акцію протесту у Шарлотсвілль на знак незгоди з планом міської влади знести статую генерала армії конфедератів Роберта Лі.

11 серпня вони провели смолоскипну ходу у кампусі Університету Віргінії. У штаті через зіткнення між ультраправими та їх противниками було оголошено надзвичайний стан.