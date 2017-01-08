Авто жорстоко протаранило натовп поліцейських: з'явилось відео

У Мексиці акції протесту через підвищення цін на пальне / Getty images

Під час акцій протесту у Мексиці автомобіль в’їхав у поліцейських.

Інцидент трапився у штаті Південна Каліфорнія під час акції протесту проти зростання цін на бензин. Про це пише The San Diego Union-Tribune з посиланням на місцеву поліцію. У місті Росаріто біля підприємства державної нафтогазової компанії Pemex позашляховик буквально протаранив поліцейських в амуніції та із захисними щитами. Як пишуть місцеві ЗМІ, будівлю нафтогазової компанії зайняли протестувальники. Внаслідок інцидент восьмеро правоохоронців постраждало, двоє з них зазнали серйозних травм. Video by Eligio Hernandez. Protests over gas in Mexico leads to pickup driving into police officers in riot gear @CW6SanDiego pic.twitter.com/mE7ReKQgBz — Carlos Correa (@CarlosCorrea2) 7 січня 2017 р. Читайте також: Кривава трагедія в Мексиці: невідомі розстріляли ринок

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter