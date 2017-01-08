Авто жорстоко протаранило натовп поліцейських: з'явилось відео

Під час акцій протесту у Мексиці автомобіль в’їхав у поліцейських.
Інцидент трапився у штаті Південна Каліфорнія під час акції протесту проти зростання цін на бензин.
Про це пише The San Diego Union-Tribune з посиланням на місцеву поліцію.
У місті Росаріто біля підприємства державної нафтогазової компанії Pemex позашляховик буквально протаранив поліцейських в амуніції та із захисними щитами.
Як пишуть місцеві ЗМІ, будівлю нафтогазової компанії зайняли протестувальники.
Внаслідок інцидент восьмеро правоохоронців постраждало, двоє з них зазнали серйозних травм.
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