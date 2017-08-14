Автобус врізався у натовп у Канаді: багато потерпілих

У центрі канадського Ванкувера туристичний автобус здійснив наїзд на натовп, в результаті чого чотирьох людей госпіталізували.

Як повідомляє телеканал CBC News, автобу з’їхав з дороги на пішохідну частину та врізався у перехожих.

Зауважимо, що інцидент стався неподалік популярної серед туристів набережної Canada Place.

It appears there are still passengers are the bus. The bus driver is still sitting in his seat and appears very emotional #yvr pic.twitter.com/b3Ttu0mPoX — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) August 13, 2017

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У підсумку постраждали чотири людини. Двох з них доправили до лікарні у критичному стані та ще двох – у важкому.

Final victim now being taken away. Crews doing chest compressions as they load him into the ambulance #yvr pic.twitter.com/AiOSahb0jx — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 серпня 2017 р.

Відео з місця інциденту

Журналіст канадського телеканалу CTV Vancouver Бреанна Карстенс-Смітт у своєму Twitter написала, що після приїзду на місце події вона побачила трьох осіб, притиснутих автобусом, серед яких молода жінка, чоловік середніх років і літня людина.

We arrived and saw the three people trapped under the bus. One younger woman, a middle aged man and an older man #yvr — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 серпня 2017 р.

Крім того, кореспондентка з посиланням на медпрацівників зауважила, що в автобусі на момент події перебували 27 пасажирів.

According to @BC_EHS, two people are in critical condition and two are in serious condition. Paramedics on scene said 27 on board bus #yvr — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 серпня 2017 р.

Як переконує один із очевидців, який на момент інциденту був у будівлі неподалік місця події, автобус виїхав на тротуар і врізався в стовп. Після цього пролунали звуки сирен машин екстрених служб і швидкої допомоги.

Додамо, що автобус, що зробив наїзд, належить туристичній компанії Tancle Vancouver.



Автобус належить туристичній компанії Tancle Vancouver

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