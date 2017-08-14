Автобус врізався у натовп у Канаді: багато потерпілих

У центрі канадського Ванкувера туристичний автобус здійснив наїзд на натовп, в результаті чого чотирьох людей госпіталізували.
Як повідомляє телеканал CBC News, автобу з’їхав з дороги на пішохідну частину та врізався у перехожих.
Зауважимо, що інцидент стався неподалік популярної серед туристів набережної Canada Place.
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У підсумку постраждали чотири людини. Двох з них доправили до лікарні у критичному стані та ще двох – у важкому.
Відео з місця інциденту
Журналіст канадського телеканалу CTV Vancouver Бреанна Карстенс-Смітт у своєму Twitter написала, що після приїзду на місце події вона побачила трьох осіб, притиснутих автобусом, серед яких молода жінка, чоловік середніх років і літня людина.
Крім того, кореспондентка з посиланням на медпрацівників зауважила, що в автобусі на момент події перебували 27 пасажирів.
Як переконує один із очевидців, який на момент інциденту був у будівлі неподалік місця події, автобус виїхав на тротуар і врізався в стовп. Після цього пролунали звуки сирен машин екстрених служб і швидкої допомоги.
Додамо, що автобус, що зробив наїзд, належить туристичній компанії Tancle Vancouver.
Автобус належить туристичній компанії Tancle Vancouver
Поки перевізник не дає жодних коментарів.
Нагадаємо, 12 серпня у американському Шарлотсвілі проходили демонстрації, в яких брали участь ультраправі активісти та їхні противники. Під час ходи автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів. Внаслідок наїзду одна людина загинула, близько 20 отримали поранення. У місті оголосили надзвичайний стан.