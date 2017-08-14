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Автобус врізався у натовп у Канаді: багато потерпілих

23:51, 13 серпня 1300 Читать новость на русском
Туристичний автобус врізався у натовп у Ванкувері
Туристичний автобус врізався у натовп у Ванкувері / Соцмережі

У центрі канадського Ванкувера туристичний автобус здійснив наїзд на натовп, в результаті чого чотирьох людей госпіталізували.

Як повідомляє телеканал CBC News, автобу з’їхав з дороги на пішохідну частину та врізався у перехожих.

Зауважимо, що інцидент стався неподалік популярної серед туристів набережної Canada Place.

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У підсумку постраждали чотири людини. Двох з них доправили до лікарні у критичному стані та ще двох – у важкому.

Відео з місця інциденту

Журналіст канадського телеканалу CTV Vancouver Бреанна Карстенс-Смітт у своєму Twitter написала, що після приїзду на місце події вона побачила трьох осіб, притиснутих автобусом, серед яких молода жінка, чоловік середніх років і літня людина.

Крім того, кореспондентка з посиланням на медпрацівників зауважила, що в автобусі на момент події перебували 27 пасажирів.

Як переконує один із очевидців, який на момент інциденту був у будівлі неподалік місця події, автобус виїхав на тротуар і врізався в стовп. Після цього пролунали звуки сирен машин екстрених служб і швидкої допомоги.

Додамо, що автобус, що зробив наїзд, належить туристичній компанії Tancle Vancouver.

Автобус, Канада. Ванкувер, наїзд, натовп
Автобус належить туристичній компанії Tancle Vancouver

Поки перевізник не дає жодних коментарів.

Нагадаємо, 12 серпня у американському Шарлотсвілі проходили демонстрації, в яких брали участь ультраправі активісти та їхні противники. Під час ходи автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів. Внаслідок наїзду одна людина загинула, близько 20 отримали поранення. У місті оголосили надзвичайний стан.

Теги: Здоров'я Канада Надзвичайні ситуації відпочинок Кримінальні новини Аварії та ДТП
Новини за 13 серпня
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