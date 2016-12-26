Автобус з Буковелю перекинувся біля Житомира: одна жінка загинула

В ніч на 26 грудня на трасі Київ – Чоп перекинувся мікроавтобус, що повертався з популярного гірськолижного курорту "Буковель" до столиці.
Аварія сталася приблизно о 3:55 поблизу села Болярки.
На заокругленій ділянці дороги автомобіль Mercedes Sprinter з’їхав у кювет та перекинувся, інформує прес-служба поліції Житомирської області.
В поліції уточнили, що за кермом мікроавтобуса перебував 27-річний житель столиці. Загалом в автобусі перебувало 12 пасажирів, вони повертались з Буковеля до Києва.
Внаслідок аварії загинула 36-річна киянка та ще шестеро пасажирів зазнали травм. Щоправда, житомирські надзвичайними повідомляють про сімох постраждалих.
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