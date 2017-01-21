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Автобус з туристами потрапив в аварію в Італії. Дуже багато загиблих

10:21, сьогодні 1166 Читать новость на русском
Автобус згорів вщент
Автобус згорів вщент / ansa.it

В Італії екскурсійний автобус з підлітками, потрапив в моторошну аварію. Транспортний засіб врізався у стовп та спалахнув. Внаслідок трагічного інциденту загинуло 16 осіб.

Про це пише агентство Ansa.

Туристи поверталися із Франції в Угорщину.

Аварія трапилась біля Верони. Внаслідок потужного удару частина пасажирів вилетіла через лобове скло, решта залишилися заблокованими в палаючому автобусі.

39 осіб отримали поранення. Стан десяти із них – важкий.

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Теги: Аварії та ДТП Жертви
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