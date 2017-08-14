Автобус з туристами потрапив в аварію в Туреччину: є загиблі та багато поранених

На трасі Анкара – Конья в турецькій провінції Анкара в аварію потрапив автобус з туристами. Внаслідок аварії загинули четверо пасажирів, ще 18 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом і автобус перекинувся.

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Внаслідок аварії четверо пасажирів загинули на місці. Кількість жертв може зрости, адже серед постраждалих туристів є особи, які перебувають у важкому стані. Всього в автобусі перебувало 49 туристів.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало стадо корів, які вийшли на трасу.