Автобус з туристами потрапив в аварію в Туреччину: є загиблі та багато поранених

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На трасі Анкара – Конья в турецькій провінції Анкара в аварію потрапив автобус з туристами. Внаслідок аварії загинули четверо пасажирів, ще 18 – отримали травми різного ступеня тяжкості.
Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом і автобус перекинувся.
Читайте також: На курорті в Туреччині стрілянина: є жертви
Внаслідок аварії четверо пасажирів загинули на місці. Кількість жертв може зрости, адже серед постраждалих туристів є особи, які перебувають у важкому стані. Всього в автобусі перебувало 49 туристів.
За попередньою інформацією, причиною аварії стало стадо корів, які вийшли на трасу.