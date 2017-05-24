Автобус зірвався у провалля в Індії: є десятки загиблих

В Індії в штаті Уттаракханд автобус із паломниками в салоні зірвався з дороги та впав в ущелину. Внаслідок цього загинув щонайменше 21 пасажир.

Про це повідомляє The Times of India із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що автобус перевозив паломників з округу Індор в штаті Мадхья-Прадеш. Він провалився в ущелину глибиною 250 метрів недалеко від Дхарашу в штаті Уттаракханд.

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"В автобусі перебували 28 паломників, всі з Індора. Семеро паломників були врятовані, решта 21 вважаються загиблими", – розповів представник місцевої поліції Рам Сінгх Міна.

22 killed when their bus fall into #Bhagirathi River Near Uttarakhand's Dharashu. So sad,

May their Souls Rest in peace!!!#Bhagirathi pic.twitter.com/ilVSZ7vQj3 — Dhruv Shandilya (@DhruvShandilya4) 23 мая 2017 г.