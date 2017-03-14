"Автомайдан" їде до Порошенка

Активісти "Автомайдану" на вихідних зібрались навідатись додому до Президента Петра Порошенка.

Зокрема, про це повідомили активісти тернопільського "Автомайдану".

"У суботу та неділю ми ініціюємо акцію – їдемо до Петра Порошенка додому. Зберуться осередки "Автомайдану" зі всіх областей України, які входять у структуру об’єднання", – цитує керівника тернопільського осередку ВО "Автомайдан" Ігоря Василіва IA ZIK.

За словами автомайданівців, вони мають низку вимог до Петра Порошенка.

Ми хочемо закликати Президента розплющити очі на ситуацію в Україні, донести, що торгувати з ворогом – це аморально в першу чергу, і підняти ще раз питання щодо наших полонених, які в ОРЛДО сидять у підвалах,

– каже автомайданівець.

Нагадаємо, востаннє "Автомайдан" їздив "в гості" до Порошенка понад рік тому – в жовтні 2015-го.