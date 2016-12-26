Автомобіль провалився під кригу в Чернігові

25 грудня в Чернігові в районі пляжу "Золотий берег" провалився під кригу автомобіль Seat Altea.

За інформацією ДСНС області з посиланням на поліцію, 4 грудня 2016 року о 00:28 машина з'їхала на кригу та провалилася.

Удень рятувальникам все ж вдалося його підняти на поверхню. Для проведення пошукових робіт на місці події було залучено 9 одиниць техніки, 3 моторні човни та 32 особи.

Зазначається, що в автомобілі було тіло чоловіка.

Наразі причини інциденту встановлюється. За цим фактом тривають слідчі дії.

Читайте також: Жахлива ДТП на Буковині: автівка врізалась у магазин