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Автомобіль провалився під кригу в Чернігові

10:01, сьогодні 1373 Читать новость на русском
В автомобілі було тіло чоловіка
В автомобілі було тіло чоловіка / ДСНС

25 грудня в Чернігові в районі пляжу "Золотий берег" провалився під кригу автомобіль Seat Altea.

За інформацією ДСНС області з посиланням на поліцію, 4 грудня 2016 року о 00:28 машина з'їхала на кригу та провалилася.

Удень рятувальникам все ж вдалося його підняти на поверхню. Для проведення пошукових робіт на місці події було залучено 9 одиниць техніки, 3 моторні човни та 32 особи.

Чернігів, крига, ДСНС

Зазначається, що в автомобілі було тіло чоловіка.

Наразі причини інциденту встановлюється. За цим фактом тривають слідчі дії.

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Теги: Україна Аварії та ДТП Чернігів ДСНС Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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