Автомобіль розтрощив зупинку у Києві: з'явились фото та відео

На вулиці Маршала Гречко у Києві автомобіль "Reno Fuence" врізався у зупинку громадського транспорту. Дивом обійшлось без жертв.

Про це повідомляє LB.ua.

Як розповів водій Renault, під час руху його підрізало авто марки "Škoda", внаслідок чого "Reno" відкинуло на узбіччя, водій втратив керування, й авто влетіло у зупинку "Видавництво "Київська правда".

На місце аварії прибули чотири карети швидкої допомоги. За попередньою інформацією, обійшлось без жертви, оскільки на момент аварії зупинка була порожня.

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