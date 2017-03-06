19:42
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 18:00: Протести в Румунії. Дискримінація кримських татар
Випуск новин
19:20, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Автомобіль розтрощив зупинку у Києві: з'явились фото та відео

19:32, сьогодні 71 Читать новость на русском
Авто врізалось у зупинку громадського транспорту у Києві
Авто врізалось у зупинку громадського транспорту у Києві / Лівий берег

На вулиці Маршала Гречко у Києві автомобіль "Reno Fuence" врізався у зупинку громадського транспорту. Дивом обійшлось без жертв.

Про це повідомляє LB.ua.

Як розповів водій Renault, під час руху його підрізало авто марки "Škoda", внаслідок чого "Reno" відкинуло на узбіччя, водій втратив керування, й авто влетіло у зупинку "Видавництво "Київська правда".

На місце аварії прибули чотири карети швидкої допомоги. За попередньою інформацією, обійшлось без жертви, оскільки на момент аварії зупинка була порожня.

Читайте також: Ефектна погоня за порушником у Тернополі: з-під коліс летіли іскри

Теги: Україна Київ Аварії та ДТП
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
КонФІСКація Насірова: про справу головного фіскала і версії розслідування
сьогодні, 19:01 КонФІСКація Насірова: про справу головного фіскала і версії розслідування
Інна Жолобович 429
Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б
сьогодні, 18:03 Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б
Олександр Палій 246
Спецслужби терористів
сьогодні, 16:37 Спецслужби терористів "ЛНР" готують провокації проти ОБСЄ
Дмитро Снєгирьов 338
сьогодні, 15:03 "Народні суди" – ось що чекає на українських політиків
Ігор Тихолаз 2250
Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
сьогодні, 12:55 Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
Павло Шехтман 1016
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Нічого святого. Жінка вкрала квіти з меморіалу загиблим в АТО
 20 лютого , 11:03
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
Українські амазонки. Асгарда – відродження унікального жіночого бойового мистецтва
 7 березня , 19:29
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук