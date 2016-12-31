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Автомобіль врізався у натовп в Гельсінкі. Є постраждалі: з'явились фото

16:53, сьогодні 1051 Читать новость на русском
Автомобіль врізався у натовп в Гельсінкі
Автомобіль врізався у натовп в Гельсінкі / hs.fi

У столиці Фінляндії автомобіль протаранив натовп людей.

Інцидент стався поблизу станції метро на окраїні міста, пише місцеве видання Helsingin Sanomat.

Автівка спершу протаранила кілька припаркованих автомобілів і проїхала приблизно 300 метрів по тротуару, а пізніше врізалась в натовп людей біля станції метро.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що щонайменше семеро людей отримали травми.

Троє людей перебувають у критичному стані.

Водія автомобіля затримали.

За даними поліції, поки немає фактів, які б вказували на те, що наїзд був навмисним. В поліції схиляються, що це нещасний випадок.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. 12 людей загинуло, понад 50 зазнали поранень.

Теги: Фінляндія Кримінал Аварії та ДТП
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