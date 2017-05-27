Автомобіль в'їхав в станцію метро, є постраждалі: з'явилися фото аварії

Ввечері 26 травня автомобіль в'їхав у станцію метро в центральній частині Берліна.

Як повідомляє Berliner Morgenpost, внаслідок аварії декілька людей отримали поранення різного ступеня важкості.



Аварія в Берліні

Коли авто мчало сходами в низ, то зачепило шість людей. Троє з них – отримали серйозні поранення, їх терміново госпіталізували.

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Станцію метро на певний час закривали, потяги там не зупинялися.



Авто в'їхало у станцію метро

За попередньою інформацією, водії в’їхав в станцію метро, бо намагався уникнути зіткнення з велосипедистом.