Автомобіль в'їхав в станцію метро, є постраждалі: з'явилися фото аварії

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Ввечері 26 травня автомобіль в'їхав у станцію метро в центральній частині Берліна.
Як повідомляє Berliner Morgenpost, внаслідок аварії декілька людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Аварія в Берліні
Коли авто мчало сходами в низ, то зачепило шість людей. Троє з них – отримали серйозні поранення, їх терміново госпіталізували.
Читайте також:
Два поїзди зіткнулися на Хмельниччині: з’явилися кадри з місця аварії
Станцію метро на певний час закривали, потяги там не зупинялися.
Авто в'їхало у станцію метро
За попередньою інформацією, водії в’їхав в станцію метро, бо намагався уникнути зіткнення з велосипедистом.
Аварія в Берліні: постраждало 6 осіб