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Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами

12:42, сьогодні 17 Читать новость на русском
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами

Компанія OOO "Хюндай Мотор Україна", офіційний імпортер автомобілів всесвітньо відомого бренду HYUNDAI в Україні, повідомляє про встановлення спеціальних цін на автомобілі Hyundai 2016 року виробництва.

Звернувшись до салонів офіційних дилерів у період з 14 по 31 січня 2017 року, українські покупці автомобілів Hyundai зможуть придбати вподобану модель з максимальною вигодою до 507 400 гривень.

Спеціальна пропозиція* розповсюджується на усі моделі 2016 року виробництва. Яскравий та динамічний хетчбек Hyundai i10 можна придбати з вигодою від 41 200 до 47 600 гривень, а один з бестселерів марки, седан Hyundai Accent – з вигодою від 37 900 до 62 000 гривень в залежності від комплектації.

Володар премії "Авто Лідер 2017" у номінації "Найкращій автомобіль для міста" від авторитетного видання AutoRia, стильний міський хетчбек Hyundai i20, буде продаватися з вигодою у розмірі від 45 200 до 51 600 гривень. Покупці моделі Hyundai i30 у період дії акції можуть розраховувати на вигоду від 40 500 до 56 600 гривень.

Покупці моделі Hyundai Elantra нового покоління матимуть змогу заощадити від 51 800 до 71 300 гривень, а на придбанні бізнес-седану Hyundai Sonata – від 73 200 до 103 700 гривень в залежності від комплектації.

У період дії акції автомобілі з позашляхової лінійки Hyundai пропонуватимуться з наступною вигодою (в залежності від комплектації):

Hyundai Creta – вигода від 49 600 до 63 600 грн;

Hyundai Tucson – вигода від 20 700 до 127 300 грн;

Hyundai Santa Fe– вигода від 41 500 до 142 100 грн;

Hyundai Grand Santa Fe – вигода від 152 900 до 201 300 грн.

А вигода при покупці розкішного преміального седану Hyundai Equus становить 570 400 гривень.

Компанія "Хюндай Мотор Україна" підготувала вигідну пропозицію і для покупців комерційної моделі Hyundai H-1 – її можна буде придбати з максимальною вигодою до 174 200 гривень.

Поспішайте! Кількість акційних автомобілів – обмежена!

*Пропозиція діє до 31 січня 2017 року в усій дилерській мережі ТОВ "Хюндай Мотор Україна". Ціни вказані включаючи ПДВ станом на 14.01.2017 року. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на автомобілі без попереднього повідомлення.

Компанія OOO "Хюндай Мотор Україна" – офіційний імпортер автомобілів всесвітньо відомого бренду HYUNDAI в Україні. Дилерська мережа компанії є однією з найбільш розгалужених, що дозволяє надавати клієнтам повний комплекс послуг з продажу та сервісного обслуговування автомобілів Hyundai на рівні кращих європейських і світових стандартів.

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