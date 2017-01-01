Автоперегони — екстремальне захоплення справжніх чоловіків

Перші гонки на автомобілях відбулися у Франції в 1894 році. Учасники повинні були проїхати 126 кілометрів від Парижа до Руана й назад.

З понад сотні автомобілістів вдалося фінішувати лише 21 щасливчику. Однак в тих перегонах головним критерієм перемоги була не швидкість. Вигравав той, хто дістався до фінішу з найменшою кількістю поломок. Перше місце поділили дві команди "Пежо" й "Панар". В обох були бензинові двигуни — а це доводило, що вони ефективніші, ніж парові.

Загалом же швидкість первісних "спорткарів" була зовсім невеликою — до 18 кілометрів на годину.

За один заїзд учасник змагань "Формула-1" втрачає два кілограми ваги, іноді й до 4. Та й глядачам нелегко: їм продають спеціальні "затички" для вух, тому що без них можна назавжди втратити слух.

Читайте також: Як пістолет Walther став візитною карткою суперагента Джеймса Бонда

Тож сучасні автоперегони — це не тільки неймовірний драйв, а й серйозне перевантаження організму. Тому багато в чому виправдане твердження, що автоперегони на високих швидкостях – це суто чоловічий спорт.

Жінкам, звісно, не заборонено брати участь у "Формулі-1". Але за всю історію змагань тільки 5 представниць прекрасної статі зважилися на такий мужній крок.

"Формула 1" — найвідоміші перегони, та світ автоспорту багатий на види: NASCAR — гонки на кузовних автомобілях, Indy Racing League — американські гонки на автомобілях з відкритими колесами.

Перегони на витривалість — найвідоміші серед яких "24 години Ле-Мана". З півсотні екіпажів перемагає той, що пройшов за 24 години найбільшу відстань.

А ще є раллі, трофі, автокрос, автослалом, драгрейсинг, дрифт, картинг та перегони на виживання — контактний або екстремальний автокрос. Останні, до слова, ще називають автомобільними боями без правил, гладіаторськими автомобільними поєдинками, хоча Міжнародна автомобільна федерація FIA й не визнає їх автомобільним спортом.

Читайте також: Френк Сінатра – образ чоловіка з гідністю і смаком

Серед дивакуватих перегонів відомі також Бізон-Трек-Шоу – гонки на тракторах.

Цілком очевидно, сучасний автоспорт багато в чому перетворився на шоу-індустрію, однак тих, чиє серце від звуку двигуна починає битися частіше, а зіниці розширюються від вигляду спорткара не злічити.

Автоперегони — це культ, релігія або ціла життєва філософія. Її зрозуміти можуть лише ті, хто, сидячи за кермом у боліді чи на стільці стадіонної трибуни, чи навіть удома на дивані з прикутим до екрану поглядом із трепетом вслухається в кожне наступне слово.