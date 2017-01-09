Автор хіта Apple-Pen випустив новий кліп

Епатажний комік і діджей з Японії Piko-Taro, який сколихнув інтернет композицією Pen-Pineapple-Apple-Pen, випустив новий кліп.

Композиція під назвою I like OJ за 2 дні набрала більше 2,5 млн переглядів. До слова, дебютне відео виконавця Pen-Pineapple-Apple-Pen стало другим за популярністю в підсумку 2016 року на Youtube.

Зазначимо, в новому кліпі Piko-Taro постає в тому ж вбранні та образі, що і в попередньому.

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