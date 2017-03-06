Автор скульптури Почекуна створила для нього подружку

Голландська художниця Маргріт ван Бріфорт створила для відомої скульптури подружку.
Малюнок Почекунихи художниця опублікувала у своєму Instagram.
Подруга Почекуна зображена на милицях, та як вказує авторка, "відноситься до того ж сімейства, що і Homunculus Loxodontus".
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Юзери вже охрестили істоту "місіс Почекун", однак авторка не робила жодного припущення щодо стосунків між створіннями.
Зазначимо, що скульптура Бріфорт стала дуже відомою в країнах СНД. Ждун, або Почекун просто захопив Інтернет та став неймовірно популярним мемом. Скульптуру навіть принесли у Верховну Раду.