Автори підручнику з зарубіжної літератури сконфузилися

У підручнику з зарубіжної літератури для 7 класу замість фотографії білоруського письменника Василя Бикова розмістили фото іншої людини.
Про це у Facebook написав Олександр Цинкевич.
Відкрив, подивився що там по Бикову проходять. Придивився, а Биков то не справжній. Фото виявилося зовсім іншої людини,
– написав він.
Цинкевич зазначив, що авторами підручника є Євгенія Волощук та Олена Слободянюк.
Загуглив і виявилося, що під ім'ям Василя Бикова в підручнику зображений Олексій Володимирович Местергазі,
– додав він.
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