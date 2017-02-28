Автори підручнику з зарубіжної літератури сконфузилися

У підручнику з зарубіжної літератури для 7 класу замість фотографії білоруського письменника Василя Бикова розмістили фото іншої людини.

Про це у Facebook написав Олександр Цинкевич.

Відкрив, подивився що там по Бикову проходять. Придивився, а Биков то не справжній. Фото виявилося зовсім іншої людини,

– написав він.

Цинкевич зазначив, що авторами підручника є Євгенія Волощук та Олена Слободянюк.

Загуглив і виявилося, що під ім'ям Василя Бикова в підручнику зображений Олексій Володимирович Местергазі,

– додав він.

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