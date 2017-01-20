Авторка "Гаррі Поттера" публічно висміяла Трампа

Британська письменниця Джоан Роулінг у Twitter висміяла новообраного президента США Дональда Трампа.

Свій пост авторка "Гаррі Поттера" написала як коментар до посту журналіста Террі Морана.

Трамп каже, що ні у одного президента США ніколи не було інавгураційного концерту в Меморіалі Лінкольна. Але ж такі концерти були і у Джорджа Буша-молодшого, і у Барака Обами. Навіщо робити твердження, яке так легко спростовується?

– написав Морана.

У свою чергу Роулінг цікаво продовжила думку журналіста і припустила, що у Трампа "злоякісний нарцисизм".

Це або злоякісний нарцисизм, або раніше не відома форма амнезії, викликана інавгурацією,

– написала Роулінг.

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