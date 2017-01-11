Автозак з в’язнями вилетів у кювет: є постраждалі

У Запорізькій області на слизькій дорозі перекинувся і впав в кювет автозак з 11 ув'язненими, один з них зламав плече, інші отримали забої.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, спецавтомобіль потрапив в ДТП увечері 10 січня на Донецькому шосе біля села Тепличне. Водій автозаку не впорався з керуванням і машина вилетіла з проїжджої частини у кювет. Як зазначила прес-секретар патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова, причиною ДТП стало "порушення водієм швидкісного режиму в умовах несприятливої дорожньої обстановки".



Як повідомив агентству голова Незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко, в результаті аварії один з ув'язнених отримав закритий перелом плеча, інші відбулися синцями та саднами. Після надання допомоги, в’язнів відправили по маршруту іншим спецавтомобілем. Читайте також: Нічна смертельна ДТП у Львові: одна жінка загинула на місці, двоє постраждалих

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