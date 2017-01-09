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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Азаров розповів, коли з'явиться "уряд у вигнанні"

08:45, сьогодні 13586 Читать новость на русском
Микола Азаров
Микола Азаров / atn.ua

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров розповів про плани створити "уряд у вигнанні".

Про це він повідомив виданню "Известия".

За словами Азарова, це цілком реально, якщо в Україні складуться для цього необхідні передумови.

"Повинні дозріти обставини і умови, щоб з'явився "уряд у вигнанні". Перш за все, ці умови повинні дозріти в самій Україні. Коли панівна верхівка, яка незаконно захопила владу, практично не зможе здійснювати свої функції, а народ зажадає альтернативної влади, тоді і з'являться такі умови", – заявив екс-прем'єр.

Микола Азаров також заявив, що хоче звернутися до міжнародних судів стосовно визнання факту "державного перевороту" в Україні.

Теги: Україна-Росія Євромайдан Микола Азаров Політика Україна
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