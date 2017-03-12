Азербайджан обстріляв опорний пункт збройних сил Вірменії: є жертви

Загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану. Відомство опублікувало відеозапис атаки. Загинуло 5 військових.

Населений вірменами Нагірний Карабах оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Через це виник збройний конфлікт, в результаті якого загинуло 30 тисяч людей. А Баку втратило контроль над регіоном. Війна тривала до 1994 року. Та зіткнення не припиняються і досі.

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