Багато лікарів, які їдуть в АТО волонтерами – це демобілізовані військові

МОЗ вже створило медичний штаб, щоб зорганізувати роботу лікарів.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про це в програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

У 2020 році Україна повинна бути готова до вступу в НАТО. Зараз при Кабміні ми створили медичний штаб, щоб створити єдиний медичний простір: військовий та цивільний. Воно де-факто вже існує в АТО. Є багато військових лікарів, які працюють в лікарнях, і є багато цивільних лікарів, які їдуть під час відпустки в АТО як волонтери. Ми хочемо, щоб це все було легалізовано, було частиною системи. Тож цивільні лікарі вже можуть офіційно їхати у відрядження на 1 місяць, їхнє місце роботи залишається за ними.

Також вона розповіла про особливості роботи цивільних лікарів у прифронтовій зоні.

Ми маємо запити від прифронтових лікарень, які їм потрібні лікарі. Ми шукаємо цих лікарів і відправляємо їх у відрядження. Але бракує й звичайних лікарів як стоматологи чи педіатри. Вони отримають документ, що вони саме туди їхали у відрядження. Вони, звісно, не отримають статусу учасника бойових дій. А більшість цих лікарів це демобілізовані військові лікарі, які розуміють, яка там проблема.