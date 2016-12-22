Багатодітна родина отруїлася чадним газом на Тернопольщині
15:13, сьогодні 660 Читать новость на русском
Через отруєння чадним газом семеро дітей разом із матір'ю потрапили на лікарняні лІжка.
Швидку додому викликала мати. Жінка занепокоїлась, коли її діти раптово почали втрачати свідомість. Тетяна Сачко теж відчула себе недобре. Тож її разом з дітьми доправили до лікарні. Виявилось, що це отруєння чадним газом.
За словами медиків, загроза життю потерпілих минула.
Родина опалювала будинок дров'яною піччю. Саме її несправність ледь не призвела до трагедії.
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Лікарі застерегли дотримуватись правил безпеки в опалювальний період, оскільки чадний газ не має ні кольору, ні запаху. Цьогоріч лише на Тернопільщині це вже четвертий випадок отруєння.
Джерело: 24 Канал
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