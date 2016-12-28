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Багатші багатіють: 500 найбагатших людей світу в 2016 заробили 237 мільярдів доларів

16:32, сьогодні 136 Читать новость на русском
Кадр з серіалу Breaking Bad
Кадр з серіалу Breaking Bad / youtube

500 найбагатших людей світу в 2016 році збільшили свій сумарний капітал на 237 млрд доларів.

Першу сходинку в рейтингу найбагатших людей планети займає Білл Гейтс, пише Bloomberg.

Капітал п'ятисот головних багатіїв світу до кінця року склав близько 4,4 трильйона доларів. У січні-лютому 2016 року капітал 500 найбагатших людей швидко скорочувався.

11 лютого був пік падіння капіталів, втрати 500 багатіїв у порівнянні з початком року оцінювалися в 382 млрд доларів, після чого їх надходження почали зростати.

via GIPHY

2016 рік виявився непростим для великого бізнесу в першу чергу через нестабільність ринків у зв'язку результатом референдуму щодо Brexit, а також через негативну макроекономічну статистику в Китаї.

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Білл Гейтс збільшив свої статки майже на 10 мільярдів доларів і зберіг статус найбагатшої людини світу (91,5 мільярду). Найбагатша людина Африки, нігерієць Аліко Данготе, в 2016 році втратив 4,9 мільярда доларів на тлі девальвації нігерійської валюти.

Теги: Україна гроші Brexit
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