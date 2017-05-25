Бахматюк: Ukrlandfarming коштує $ 5 млрд, це кращий дистрес-актив на ринку

Глава ради директорів найбільшого в Євразії агрохолдингу Ukrlandfarming має намір залучити в компанію стратегічного мажоритарного інвестора.

На його думку, на сьогоднішній день Ukrlandfarming є найкращим на ринку недооціненим активом, вартість якого з часом буде зростати. Реальна ціна бізнесу Бахматюк оцінює в $5 млрд. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Бахматюка, прихід зовнішнього інвестора можливо тільки через збільшення капіталу. "Тільки Кашин, який закриває питання з Нацбанком, вирішує проблему з фінансуванням портового терміналу. Ми за півтора року провели багато переговорів про фінансування цього проекту, купили майданчик в порту "Південний", але зараз він заморожений: європейські компанії зараз з нами не працюють, американські теж. Азія трохи ще працює", – зазначив підприємець.

Він додав, що кредитори позитивно сприймають можливий прихід нового мажоритарного акціонера в бізнес. При цьому він виключив варіант конвертації боргів перед кредиторами в капітал, щоб уникнути повторення ситуації навколо агрохолдингу "Мрія".

"Це призведе до конфлікту між захищеними і незахищеними кредиторами. Один продали за 10 копійок, а інший втратив всі 90%. Коли завтра заб'ють худобу, продадуть за 100 млн техніку, яка стоїть, 600 млн ще хтось вкраде по дорозі, то воно втрачає свою цінність, особливо для незахищених кредиторів. Будь-який візит інвестора – це тільки Кашин, тому що мені потрібна згода всіх кредиторів, щоб частково ці гроші пішли на борги, частково – на компанію. Мені це дасть можливість її зберегти і реалізувати стратегію, на яку я витратив 2,5 року", – сказав О. Бахматюк.

Проте, стверджує він, компанія користується підтримкою кредиторів. Зокрема, вони спокійно сприйняли недавню затримку у виплаті процентного доходу за євробондами.

"Я скажу відверто, для нас в першу чергу було потрібно завершити посівну. У цьому випадку кредитори нас розуміють, бо якщо ми не проведемо посівну, то будемо говорити не про сплату відсотків, а про основний борг. Для того, щоб у нас була хоч якась фінансова подушка, ми пішли на такі умови. Суть не в питанні $10 або 15 млн – це не така велика сума, щоб йти в конфліктній зоні. Ми всі кошти спрямували на посівну", – сказав О. Бахматюк.

Він також прокоментував питання виходу американської корпорації Cargill з капіталу Ukrlandfarming (раніше вона володіла в капіталі 5% акцій). "З цією компанією у нас була певна покроковість відносин. Вони не втручалися в управління і фінансували поставки нашого зерна, а наступний крок у співпраці мав полягати в збільшенні їх частки. Зрозуміло, що в нинішній ситуації вони відмовилися це робити", – розповів О. Бахматюк. "Умови угоди з ними я не можу коментувати, але і Cargill, і "Укрлендфармінг" задоволені", – додав він.

За словами Бахматюка, лояльність кредиторів до політики компанії будується на їхньому розумінні реальності і перспективності цього бізнесу. "У нас на $2 млрд є активи, і ще плюс 600 тис. га землі. Ти піди збери тих 600 тис. га землі, побудуй інфраструктуру, знайди людей – це коштує мінімум $3 млрд і 10 років життя. Чого всі кредитори зі мною говорять? Чому облігації "Мрія" коштує 3%, і то їх ніхто не купує. Звичайно, ми не "Мрія", але навіть якщо це буде 15% – навіщо? Візьміть 100%, тільки дайте 5-7 років компанії вийти з цієї ситуації. Я вважаю, що ця компанія коштує мінімально $5 млрд і в нормальний час вона буде жити нормальним життям, при якій зможе розрахуватися з усіма і залишити собі для розвитку. Повторюю, ми найкращий такий дистрес-актив на ринку", – резюмував Бахматюк.