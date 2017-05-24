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Бахматюк: Валерія Гонтарева – це друга загроза для української економіки після військової агресії

14:24, сьогодні 405 Читать новость на русском
Олег Бахматюк
Олег Бахматюк / youtube.com

Глава Ради директорів найбільшого в Євразії агрохолдингу Ukrlandfarming, а також власник виведених з ринку банків VAB і "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк очікує від нового глави Національного банку України конструктивної позиції щодо реструктуризації боргів компанії перед фінансовими структурами, а також по поверненню на ринок банку "Фінініціатіва" за рішенням суду.

Про це Бахматюк повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що у нового керівника Нацбанку не буде такої "особистої любові" до Бахматюка і він сяде за стіл переговорів з нами для того, щоб мати можливість повернути гроші за 5-7 років. Я сподіваюся, що мою компанію залишать в спокої і перейдуть до конкретних речей, які називаються логікою повернення коштів і збільшення українського виробництва", – сказав О. Бахматюк.

На його думку, підхід екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої до бізнесу Ukrlandfarming, а також до афілійованих банкам – це частина стратегії зі знищення банківської системи України.

"Валерія Гонтарева – це друга загроза для української економіки після військової агресії: вона знищила все, що можна, в банківській системі. І питання не в Бахматюку. В Україні знищена банківська подушка як така – хто зараз може кредитуватися? Україна перетворилися в базу поставки металу, кукурудзи, масла... ЄБРР і IFC кажуть, що економіка України буде зростати на 1-2% на рік. Але тоді, щоб повернутися до рівня, який був при Януковичі, нам треба 17-18 років. Це повний провал. Ніхто не говорить, що не потрібно чистити організм від певних проблем. Але відрізати руки, ноги і робити тіло банківської системи безпорадним – це повна нісенітниця", – сказав глава Ukrlandfarming.

Він підтвердив, що готовий продовжити активні переговори про реструктуризацію боргів пов'язаних юросіб перед Нацбанком і Фондом гарантування вкладів. І звернутися з письмовим підтвердженням таких намірів до нового глави НБУ.

"Якщо ставити питання повернення коштів Нацбанку, треба усвідомлювати, що компанія Ukrlandfarming жива і три з половиною роки працює без залучення кредитів. Більш того, за останні три роки вона кредиторам заплатила більше $ 470 млн. Але ми працюємо весь цей час в умовах повної бойової готовності, тоді як нам потрібна нормальна спокійна атмосфера для того, щоб вести подальший діалог з усіма іншими кредиторами. Завдяки старанням пані Гонтаревої ці переговори йдуть дуже складно: люди втомилися від її токсичних заяв", – підкреслив підприємець.

Заяви Гонтаревої щодо банку "Фінансова ініціатива" Бахматюк пов'язав з судовими процесами, в яких банк представляє Фонд гарантування вкладів фізосіб.

"Зараз тривають судові процеси, Фонд гарантування бореться за те, що відібрав Нацбанк. Приблизно в 40-ка банках йдуть судові суперечки між Фондом гарантування і НБУ. Це "маячня божевільного": одна держустанова виграла суд у іншого, а винен Бахматюк! Глава Нацбанку розповідає, що через мене держбюджет недоотримав кошти, оскільки в Гонтаревої Фонд гарантування вкладів виграв суд. Ми довели, що гроші не вкрали. Я, як власник, готовий нести відповідальність за банк, але Гонтарева, яка його вбила, ніякої відповідальності не несе", – сказав глава Ukrlandfarming.

"Я готовий платити і прошу реструктуризації на 7 років. Ставтеся до мене так само, як ви ставитеся до всіх інших. Коли в "Фінансовій ініціативі" сидів куратор, я не міг взяти $ 1 млн на дизпаливо, тому куратор блокував коррахунок. А ПриватБанку Гонтарева дала можливість з ринку зняти депозитів, наростити борги на 80 млрд грн", – додав О. Бахматюк.

Теги: НБУ гроші Фінанси Податки Банки Валерія Гонтарева
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