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Бахматюк закликав владу не допустити рейдерського захоплення його компанії Нацбанком (Документ)

14:07, сьогодні 352 Читать новость на русском
Ukrlandfarming PLC
Ukrlandfarming PLC / Getty images

Бізнесмен, голова ради директорів агрохолдингу Ukrlandfarming PLC Олег Бахматюк закликає Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не допустити рейдерського захоплення його компанії Національним банком.

Про це йдеться у заяві його прес-служби, передають "Українські Новини".

Зокрема Бахматюк звернувся до Президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася щодо Ukrlandfarming у зв'язку з діями Національного банку і особисто глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Вже більше двох із половиною років Ukrlandfarming відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційних і юридичних атак, фінансового і правового тиску з боку НБУ. Глава НБУ Гонтарева, неправомірно використовуючи своє службове становище та засоби впливу чиновника високого рангу, поширює неправдиву інформацію про акціонерів Ukrlandfarming, споріднені компанії, банки, використовуючи в якості рупора канали комунікацій НБУ, що унеможливлює роботу одного з найбільших роботодавців і платників податків, фактично знищуючи компанію,
– заявив Бахматюк.

Він зазначив, що в 2016 році холдинг виробив продукції більш ніж на 1,2 млрд доларів в еквіваленті, сплатив податків на 2 млрд гривень і виплатив зарплати працівникам на 2,5 млрд гривень.

Бахматюк нагадав, що з середини 2014 Нацбанк визнав неплатоспроможними обидва афілійованих із Ukrlandfarming банки ("Фінансова ініціатива" та VAB Банк). Він вважає, що банк "Фінансова ініціатива" був виведений з ринку з надуманих причин.

Дисконтуючи ОВДП на 2 млрд гривень, НБУ спровокував непоправну "дірку" в балансі, яка не була обґрунтована ринковими умовами. Це фактично стало формальною підставою для введення тимчасової адміністрації,
– зазначає бізнесмен.

Він наголошує, що незаконність списання облігацій за заниженою вартістю була підтверджена в судах. За інформацією Бахматюка, частина цих ОВДП були перепродані компанії ICU, співвласником якої раніше була Гонтарева.

Можна з усією впевненістю сказати, що на введення тимчасової адміністрації фактично заробили партнери Гонтаревої,
– заявив голова ради директорів агрохолдингу Ukrlandfarming.

Він нагадав, що компанія пропонувала прийнятний варіант реструктуризації боргів перед банками з посиленням застав і зрозумілими економічними термінами.

"Однак, судячи з подальших дій голови НБУ, її абсолютно не цікавить ні повернення коштів у фінансову систему, ні зменшення витрат Фонду гарантування вкладів, ні стабільність роботи підприємств, на яких працює 37 тисяч осіб, які створюють до 1,5% ВВП країни", – говорить Бахматюк.

Він зазначив, що розповсюджується через сайт НБУ інформація про заборгованість акціонера Ukrlandfarming на 38 млрд гривень перед державою є недостовірною.

За словами Бахматюка, вся заборгованість перед НБУ та Фондом гарантування на 1 січня 2017 становить 20,6 млрд гривень ("Фінансова ініціатива" – 11,5 млрд гривень і VAB Банк – 9,1 млрд гривень).

Також Бахматюк вважає не відповідає дійсності, інформацію про обсяг кредитів пов'язаним особам у VAB Банку, яка за оцінками становила 4,8 млрд гривень (23,3% від обсягу боргів).

Бахматюк вважає, що поширення Національним банком недостовірної інформації можна розцінювати як свідому маніпуляцію і провокацію, спрямовані на заподіяння шкоди діловій репутації компанії та акціонерів.

Він переконаний, що підтримка Президента і прем'єр-міністра, яку він отримував від них в особистих розмовах, повинна стати сильною відповіддю на інформаційні та юридичні провокації Національного банку і особисто глави НБУ.

Довідка: У структуру Ukrlandfarming входить понад 200 горизонтальних сховищ для зерна, насіннєві заводи, низка птахофабрик, ферм з вирощування курей-несучок, репродуктори, селекційних господарства, комбікормові заводи, склади тривалого зберігання, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудс", цукрові заводи, м'ясокомбінати.

Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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