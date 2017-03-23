Балаклія після вибухів на складі боєприпасів: опубліковано вражаючі фото

Очевидці подій на військовому складі у Балаклії опублікували фото міста – будинки пошкоджені осколками від снарядів.
Жителі міста діляться вражаючими фото на сторінках соцмереж.
У вікнах квартир можна знайти частини ракет. Багато шибок залишились без скла.
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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
Користувачі соцмереж публікують шокуючі відео з вибухами пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.