Балчун анонсував нові потяги

"Укрзалізниця" у 2017-му придбає 4 міжрегіональні швидкісні потяги.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

Він зазначив, що це будуть потяги локомотивної тяги у п’ятивагонній комплектації.

Потяги планують використовувати на маршрутах: на напрямку Київ – Львів за новим маршрутом через Вінницю – Хмельницький – Тернопіль, на сполученні Київ – Харків та Київ – Дніпро – Запоріжжя (або Красноармійськ), Одеса – Дніпро (сезонний, літній), Одеса — Львів, подовження маршруту поїзда Київ – Запоріжжя до Мелітополя.

Читайте також: "Укрзалізниця" запускає ще один сучасний поїзд з Києва: куди і коли курсуватиме