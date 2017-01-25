Бальчун анонсував "революцію" у купівлі квитків

На українських вокзалах з’являться термінали для купівлі квитків.

Про це розповів керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, повідомляє УП.

Також він запуск додатків на смартфони для придбання квитків.

Було запроваджено послугу продажу білетів через мобільні телефони. Поки що це можна купувати через нашу сторінку, а в лютому ми запускаємо аплікацію на смартфони,

– заявив Бальчун.

Він додав, що також на всіх вокзалах з’явиться безкоштовний wi-fi.

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