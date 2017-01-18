Бальчун "малює" прибуток за підсумками року, так як не ремонтував вагони, – експерт

Прибуток "Укрзалізниці" за підсумками 2016 року не відображає реальної економічної ситуації на підприємстві та є наслідком відмови від фінансування ремонту рухомого складу.

Про це заявив керівник транспортного напрямку офісу ефективних реформ BRDO, екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

"Прибуток у 300 мільйонів гривень з'явився перш за все через те, що "Укрзалізниця" не змогла у 2016 році в повному обсязі профінансувати ремонт локомотивів, вагонів та інфраструктури. Через це частина коштів, які призначалися на ремонти, залишилася у підприємства невикористаною на кінець року та зафіксувалася у вигляді прибутку. Але це абсолютно штучний прибуток, який досягнуто за рахунок недостатніх вкладень у ремонти рухомого складу та колії. У такій ситуації це аж ніяк не причина для гордості", – підкреслив Олександр Кава.

Зазначимо, що за підсумками 2015 року "Укрзалізниця" закінчила рік зі збитками у 16 мільярдів гривень, з яких майже 14 мільярдів гривень виникли через падіння курсу гривні щодо основних іноземних валют. За підсумками 2016 року у підприємства виникл прибуток у сумі 303 мільйони гривень. При цьому відрахування залізниці до держбюджету в минулому році навіть дещо знизилися, склавши близько 15 мільярди гривень. Також, всупереч заявленій прибутковості, "Укрзалізниця" знизила обсяг сплати податку на прибуток з 710 мільйонів гривень у 2015 році до 440 мільйонів гривень у 2016 році.

На думку Олександра Кави, не можна оцінювати ефективність роботи "Укрзалізниці" виключно за фінансовими параметрами, оскільки на фоні нібито позитивних показників спостерігається гнітючий стан рухомого складу та залізничної інфраструктури.

"У випадку "Укрзалізниці" оцінювати ефективність роботи менеджменту за обсягом прибутку не зовсім коректно. Якщо ми подивимося на ступінь зносу залізничного рухомого складу, то цей показник дуже часто перевищує 90%. Якщо в такій ситуації підприємство показує прибуток, то дуже ймовірно, що є серйозні проблеми на підприємстві", – підкреслює експерт.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, "Укрзалізниця" офіційно повідомила про позитивний фінансовий підсумок 2016 року. За словами голови правління Войцеха Бальчуна, таким чином компанія в повному обсязі виконала всі свої зобов'язання перед державою.