Бальчун пішов, аби прийшла людина "з залізними яйцями", – Тука заступився за Балчуна

"Укзалізниця" є "державою в державі", де переплетено інтереси різних груп, відтак для того, щоб щось змінити, можна діяти двома шляхами, однак Для цього треба мати реально "залізні яйця" та проводити публічну політику.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георій Тука на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після відставки Балчуна багато "експертів" ламають списи: Войцех – крадій, Войцех - жертва мафії, проте цього разу не бурштинової.

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"Висловлю своє ставлення щодо цієї справи. Перше: остогидли оцінки "експертів", які знають суть проблеми виключно як пасажири. Так само, як осточортіли "експерти" з медіації, які плутають її з медитацією. Так само, як "воєнні експерти", які пішли з армії ще в 2006 році, прослуживши все життя на посадах, пов'язаних з тиловим забезпеченням військ. І зараз такі "воєнні стратеги" повчають МЗС діалогам з ЄС, повчають уряд щодо політики з НАТО, повчають президента стосункам с Трампом", – підкреслює він.

Відтак, він звертається до таких "експертів", які "вішають зараз всіх собак на Войцеха" з запитанням, чи їм є відомими засадничі принципи управління "Укрзалізницею".

"Вам знайомі такі слова, як "Устав", "повноваження", "правління", "наглядова рада"? То, якого біса ви вішаєте всіх собак на чужинця, в якого не було ні повноважень, ні команди?" – зауважив політик.

Крім того, він наголошує, що не чує від "експертів" прізвищ "легенд УЗ – двох братів, один із яких "править" в УЗ, а інший – править Комітетом транспорту в ВРУ", не чує від експертів прізвищ тих людей, які роками користуються спеціальними тарифами для перевезення вантажів, не чує прізвища тих людей, які роками використовують рухомий склад УЗ по всьому світу майже безкоштовно.

Натомість, як переконує посадовець, всі ці "експерти" твердять, що у всіх бідах УЗ є винним Войцех Балчун.

В чому ж винен Войцех? УЗ не дарма називають "держава у державі". І в цій "державі" переплетені інтереси різних груп. Груп дуже-дуже впливових і дуже-дуже заможних. Для того, щоб щось змінювати в цьому спруті, реально можна діяти двома шляхами. Шлях перший: складати союз з однією групою впливу, намагаючись знищити іншу групу. Шлях другий: воювати одному проти всіх. Для цього треба мати реально "залізні яйця" та проводити публічну політику. Людина, яка обирає другий шлях, має розуміти: вона реально ризикує життям, позбавляючи ділків мільярдних статків,

– підкреслює Тука.

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На думку заступника міністра, Войцех Балчун не захотів іти першим шляхом, але, на жаль, він не виявився готовим піти другим шляхом.

"Після цього, деякі люди зроблять висновок: Балчуна зняла мафія, бо він заважав красти.

Мені, як оптимісту, більше подобається інша версія: Балчун пішов, аби на його місце прийшла людина "з залізними яйцями", – додав посадовець.