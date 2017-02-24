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Балчун показав, чим займається в лікарні

12:37, сьогодні 1143 Читать новость на русском
Балчуну видалили апендикс
Балчуну видалили апендикс / Українське фото

Гендиректор "Укрзалізниці" Войцех Балчун розповів, чим займається і яких гостей приймає, перебуваючи на лікарняному ліжку.

Промовисте фото Балчун опублікував у своєму Facebook.

Він запевнив, що зовсім не втікав на лікарняне ліжко від спілкування з нардепами, і навіть там знаходить можливість, щоб працювати.

Працюю з документами, спілкуюсь з менеджментом "Укрзалізниці" з оперативних питань, у курсі рішень, що виносяться на засідання правління. Тут же, у палаті, з люб’язного дозволу лікарів, провів першу міжнародну зустріч,
– написав Балчун.

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Одним з його відвідувачів став віце-президент Європарламенту Ришард Чарнецький.

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що гендиректора "Укрзалізниці" госпіталізували. Як пізніше написав сам Балчун йому видалили апендикс.

Теги: Україна Войцех Балчун Лікування Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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