Балчун показав, чим займається в лікарні

Гендиректор "Укрзалізниці" Войцех Балчун розповів, чим займається і яких гостей приймає, перебуваючи на лікарняному ліжку.

Промовисте фото Балчун опублікував у своєму Facebook.

Він запевнив, що зовсім не втікав на лікарняне ліжко від спілкування з нардепами, і навіть там знаходить можливість, щоб працювати.

Працюю з документами, спілкуюсь з менеджментом "Укрзалізниці" з оперативних питань, у курсі рішень, що виносяться на засідання правління. Тут же, у палаті, з люб’язного дозволу лікарів, провів першу міжнародну зустріч,

– написав Балчун.

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Одним з його відвідувачів став віце-президент Європарламенту Ришард Чарнецький.

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що гендиректора "Укрзалізниці" госпіталізували. Як пізніше написав сам Балчун йому видалили апендикс.