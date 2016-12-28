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Бальчун привів "Укрзалізницю" до збитків і скандалів, – ЗМІ

15:20, сьогодні 263 Читать новость на русском
Войцех Бальчун
Войцех Бальчун / ru.slovoidilo.ua

Призначення Войцеха Бальчуна главою правління "Укрзалізниці" призвело до збитків держпідприємства і його вантажовідправників.

Про це пишуть "Коментарі", підбиваючи підсумки 2016 року у залізниці."Укрзалізниця" з тріском провалила 2016 рік. Команда Войцеха Бальчуна заповнила свій Facebook і ЗМІ гучними обіцянками. На ділі ситуацію на залізниці можна описати класичним виразом "Пропало все", або зрозумілим іноземним топ-менеджерам словом "fuck-up"... Замість довгоочікуваної західної манери керування підприємством, Бальчун продемонстрував тільки "забалакування" проблем. І спровокував масу проблем, які вже обійшлися в копійку "Укрзалізниці" і її клієнтам", – йдеться в статті.

Видання зазначає, що після призначення польського "рокера", на "Укрзалізниці" сталося відразу кілька масштабних криз, які призвели до серйозного порушення вантажного сполучення. Зокрема, корупціонери взяли під контроль розподіл дефіцитних порожніх вагонів, а постійні перебої з поставками дизельного палива для локомотивів привели до зупинки близько 20 тис. вагонів. Крім цього, польська команда виявилася не в змозі забезпечити вагонами аграріїв і металургів.

"Своєчасно подавати вагони вантажовідправникам, крім непереможною вагонної мафії і жадібних нафтотрейдерів, Бальчуну заважає власна нерозторопність. Замовлений бізнесом рухомий склад УЗ часто потрапляє на підприємства з затримкою в кілька днів. І з такою ж затримкою вже завантажені вагони відправляються в дорогу. Тільки через це (металургійна) галузь втрачає близько 70 млн доларів на рік. Не краща ситуація із забезпеченням рухомим складом у українських зернотрейдерів. У підсумку, на полях і відкритих майданчиках досі залишаються десятки тисяч тонн зерна. Але польська команда своєї провини в цьому не бачить", – пишуть "Коментарі".

Войцех Бальчун також не зміг грамотно розпорядитися додатковими коштами, що надійшли на рахунки "Укрзалізниці" від підвищення вантажних тарифів у травні 2016 року.

"Кошти, отримані в результаті весняного зростання тарифів, до поновлення вагонів і локомотивів практично не дійшли. На сьогодні ступінь зношеності рухомого складу "Укрзалізниці" досягає катастрофічних показників – понад 91%. Однак Бальчун, який в підсумку розпоряджався засобами, які надійшли, вважав за краще витратити їх на погашення боргів", – йдеться в статті.

Крім цього, Войцех Бальчун потрапив в кілька скандалів з підбором радників і заступників. Так, багато членів польської команди до кінця року оформили собі доплату понад 3 млн гривень. А серед його найближчих помічників виявилася польська стриптизерка Вероніка Марчук-Пазура, яка "починала свою кар'єру як танцівниця стриптизу в нічному клубі на Балтійському узбережжі".

Глава правління "Укрзалізниці" також не зміг знайти спільну мову з українськими парламентаріями, що значно гальмує просування профільних законопроектів у Верховній Раді.

"Глава правління українського транспортного монополіста вперто не хоче розлучатися з образом епатажної "рок-зірки". Якщо вірити Facebook, то життя глави УЗ в Україні перетворилася на кримінальну драму – хакерські атаки, погрози і розправи, опір "попередники" і епідемія панкреатиту серед управлінців середньої ланки, отруєння та інформаційні "наїзди" з боку депутатів-транспортників. Войцех Бальчун виявився абсолютно несприйнятливим до критики. Всі зауваження про прогалини в роботі, яких за півроку прозвучало чимало, Бальчун наполегливо списує на підступи ворогів", – пишуть "Коментарі".

Нагадаємо, на підсумковій прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував фінансову політику Войцеха Бальчуна. "Є бажання залізниці вирішити свої фінансові проблеми за рахунок підвищення тарифів. Ми вважаємо, що це не зовсім правильний підхід", – заявив міністр.

Теги: гроші Укрзалізниця Войцех Бальчун металургія ЗМІ
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