Бальчун розповів приємну новину для пасажирів "Укрзалізниці"

Голова правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун анонсував купівлю квитків в онлайн-режимі на міжнародні потяги вже з другої половини весни.

Про це Бальчун написав на своїй сторінці в Facebook.

"У вас багато питань про можливість оплати онлайн квитків на поїзд Київ – Перемишль. Вже говорилося про те, що питання трохи ширше. Мова взагалі про опцію покупки проїзних документів через інтернет в міжнародному сполученні. Таке завдання було поставлене перед нашими фахівцями. Цю роботу починаємо як раз з поїзда на Перемишль. Необхідні рішення вчора (1 березня) взяли на правлінні. Але треба трохи терпіння – від місяця до двох", – йдеться у повідомленні.

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За його словами, необхідно доопрацювати програмне забезпечення як польській залізниці, так і "Укрзалізниці", а також вирішити ряд технічних і організаційних питань.