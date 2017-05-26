Балчун розповів, що його найбільше шокувало в Україні

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун розповів, що в Україні він стикнувся з поняттями "смотрящих" за бізнесом і "господарів" – це дуже здивувало чиновника.

Про це він заявив в інтерв'ю Ліга.net.

Він додав, що побачене спричинило "когнітивний шок".

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"Те, що я побачив, спричинило когнітивний шок. Якщо порівнювати з роботою подібних компаній у Польщі й країнах Західної Європи, тут система працює на 100% інакше: інша корпоративна культура, ментальність, традиція й зовсім інший правовий устрій. Для іноземця, який потрапив у таку дійсність, це надзвичайно складно", – пригадав перші дні роботи в Україні Балчун.

Вже через кілька місяців роботи він зрозумів, як функціонує ця система.

"Цим людям важливо було захистити власні інтереси... Ми зіткнулися з дуже складною ситуацією, при чому у навіть, здавалося б, прозаїчних і простих питаннях", – додав Балчун.