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Балчун розяснив ситуацію зі своєю відставкою

16:26, сьогодні 625 Читать новость на русском
Войцех Балчун
Войцех Балчун / Фото з соцмереж

Очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун спростував чутки про те, що він іде у відставку.

Про це Балчун написав у Facebook.

"Я буду першим, хто оперативно поінформує вас про важливі зміни в моєму житті. Наразі працюємо у нормальному режимі", – зазначив він.

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Додамо, 30 травня у ЗМІ зявилася інформація про те, що Балчун нібито написав заяву про відставку.

Теги: Україна Войцех Балчун Укрзалізниця
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