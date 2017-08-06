Бандити з великої дороги: чому не треба платити паркувальникам

Київська мерія нарешті помітила паркувальну мафію в столиці.

Мер Кличко заявив, що з 10-го серпня в Києві не треба платити паркувальникам.

"Якщо хтось після 10-го серпня вимагатиме з вас готівку за парковку, можете сміливо дзвонити в поліцію – ці люди намагаються вас пограбувати", – рішуче заявив Кличко.

Взагалі-то, не платити паркувальникам можна ще з 2012-го року, коли вступила в силу відповідна Постанова Кабінету Міністрів. Ще з тих часів ви мали оплачувати за паркування в будь-якому місті Україні тільки через спеціально встановлені пристрої – паркомати, які мали розміщуватися з розрахунку 1 на 20 паркувальних місць.

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Але замість цього, всі ці роки похмурі хлопці в синіх сорочках та помаранчевих кашкетах вимагали з вас гроші за парковку, посилаючись на те, що паркомат встановлять або відремонтують колись там, а гроші за парковку з вас потрібні їм вже тут і зараз.

Якщо ви людина принципова і не з полохливих, ви на законних підставах могли сказати цим вимагальникам з паркувальних служб "до побачення". Втім, більшість водіїв все ж таки воліло не ризикувати лако-фарбовим покриттям свого автомобіля, тому віддавало цим вимагальникам п’ять чи десять гривень, аби відчепилися.

Тепер же київська мерія пообіцяла, що паркувальників водії більше не побачать і закликала платити за парковку у Києві, як в Європі – через паркомати або SMS. Але чи більш прозорим від того стане оплата паркування? Чи варто взагалі сьогодні платити за паркування? Чи потрапляють гроші з парковок до бюджетів ваших міст? Звісно, ні.

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З чого складається плата за паркування в місті Києві? Це паркувальний збір. Власне, саме ця сума, як податок з автовласників, потрапляє до міського бюджету. Ну, чи має потрапляти. А друга сума – це так звані послуги з паркування, дохід від яких йде не до міської скарбниці, а залишається в касі самого підприємства.

У касі, з якої так зручно просто вигрібати гроші так, щоб до бюджету міста вже нічого не потрапляло. Ви, напевне, будете здивовані, але столичне комунальне підприємство "Київтранспарксервіс", яке опікується всіма київськими парковками, – збиткове. Збиткове, уявіть собі. Наприклад, в їхньому фінансовому звіті за минулий рік три мільйони збитків, замість прибутку.

Отже, підприємство, яке не має майже ніяких витрат, збирає буквально з землі щодня силу силенну грошей, працює у збиток. Чому? А тому що, на відміну від Берліна або Парижа, де вся сума плати за парковку є транспортним збором, який одразу йде в казну, у нас більша частина цього платежу – це плата за різноманітні паркувальні послуги.

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Тільки не питайте у міських чиновників, що саме входить в ці так звані паркувальні послуги. Вони довго і плутано вам пояснюватимуть, що це і оплата електрики для паркоматів, і нанесення фарби на асфальті, і встановлення знаків на парковці, і оплата важкої праці дирекції і ще бозна-що.

І цю плату за паркувальні послуги директор паркувального підприємства не перераховує в бюджет, а розподіляє на власний розсуд. Очевидно, за погодженням з високопоставленими керівниками та правоохоронцями.

Саме тому ледь не щороку в комунальному підприємстві "Київтранспарсервіс" проходять обшуки. Саме тому щороку піприємство демонструє збитки. Саме тому у прокурорів, які контролюють паркувальну галузь, регулярно оновлюється автопарк. А тим часом вулиці міст, які чиновники обіцяли покращувати за рахунок плати за парковку, так само рясніють вибоїнами і ямами.