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Банду поліцейських затримали у Львові

23:11, сьогодні 708 Читать новость на русском

Банду поліцейських, яка складалась з 15 працівників правоохоронних органів, затримали у Львові. Вони вимагали гроші та застосовували силу до пасажирів львівського залізничного вокзалу.

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, інформація про працівників Залізничного відділу поліції, які займаються привласненням чужого майна та вимаганням грошей із застосуванням фізичної сили, була отримана ще у жовтні 2016 року.

Було встановлено, що, поліцейські, які несли службу на Центральному залізничному вокзалі міста, попередньо змовившись, систематично перевищують службові повноваження – застосовують фізичну силу (погрожують її застосуванням) до осіб, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення на території району. А за непритягнення до відповідальності поліцейські вимагали та отримували грошові кошти від затриманих. Також не цуралися "правоохоронці" і привласнювати особисті речі цих громадян,
– повідомили у поліції.

Під час зібрання доказової бази стало відомо про 20 епізодів злочинної діяльності групи, до яких причетні 15 працівників відділу поліції, з числа співробітників чергової частини та патрульно-постової служби зазначеного відділу поліції.

Приміром, лише за один день було задокументовано факт побиття у службовому кабінеті чергової частини трьома поліцейськими чоловіка, який перебував на вокзалі напідпитку, та застосування насильства ще одним патрулем цього ж відділку до іншого пасажира і отримання від нього 900 гривень.

Затримали трьох фігурантів групи "на гарячому". Поліцейські, за налагодженою схемою, змусили чоловіка віддати їм 230 євро та 220 польських злотих за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Під час затримання зловмисники намагалися чинити опір.

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Крім "свіжого" хабаря у службовому кабінеті поліцейських, під час 13 санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання виявлено і вилучено інші кошти, отримані в результаті вимагання: 1 560 польських злотих, 31 350 гривень, 250 євро, 1 272 доларів США, а також – 38 мобільних телефонів, 1 мисливський ніж, набої різного калібру, граната РГД-5, ручний протитанковий гранатомет РПГ-18, походження яких встановлюється.

На теперішній час трьом затриманим в порядку ст.208 КПК України оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій інших членів групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Теги: Україна Фотоновини Львів Поліція Кримінал
Джерело: 24 Канал
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