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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Банки Північної Кореї відімкнули від фінансової системи SWIFT

09:30, сьогодні 375 Читать новость на русском
SWIFT
SWIFT / korrespondent

Міжнародна банківська система SWIFT припинила надавати фінансові послуги банкам Північної Кореї, які потрапили до списку санкцій ООН.

Такі заходи були прийняті SWIFT, головний офіс якої розташований в Бельгії, після того, як бельгійська влада відкликала дозвіл на роботу з цими установами, повідомляє "УП".

Також в SWIFT повідомили, що відключення банків КНДР було зроблено у відповідь на "поточну міжнародну" ситуацію і обговорення в Раді Безпеки ООН. При цьому в SWIFT не вказали точно, коли саме відключили банки і скількох банків це торкнулося.

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Такі дії SWIFT послідували після оприлюдненої 27 лютого доповіді, в якій говорилося, що міжнародна система банківських розрахунків продовжувала надавати послуги семи північнокорейським банкам, три з яких були в "чорному списку".

Теги: Банки ООН КНДР
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