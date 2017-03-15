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Банківська недовіра: скільки українських можновладців довіряє вітчизняним банкам

12:36, сьогодні 107 Читать новость на русском
Можновладці надають перевагу готівці
Можновладці надають перевагу готівці

Аналітики проекту "Народне НАЗК" проаналізували співвідношення готівки та банківських коштів в деклараціях і зробили висновок: довіра до банківської системи в українських високопосадовців невисока. Близько 72% коштів всіх декларантів, а це 15,6 мільярдів гривень, складає готівка.

Цікаво, що серед тих, чиї вклади не "застраховані" системою гарантування (більше 200 тисяч гривень), співвідношення готівки і грошей в банках приблизно однакове – 56 на 44 відсотка. Однак, цілком можливо, що найбагатші українці зберігають кошти на рахунках закордоном. А ліквідація швейцарського чи німецького банку – явище малоймовірне, йдеться в статті на Bihus.Info.

А от працівники Нацбанку на чолі з Валерією Гонтаревою дійсно подають приклад довіри. 234 з 306-ти задекларованих мільйонів вони зберігають на банківських рахунках.

В трійці улюблених банків співробітників НБУ – "Укрексімбанк", "Альфа-Банк" та "Ощадбанк". При цьому перше місце "Укрексімбанк" отримав завдяки лише двум вкладникам – голові НБУ Валерії Гонтаревій та її заступнику Якову Смалію. Їх вклади у розмірі 1,8 мільйона доларів та 4,2 мільйона доларів відповідно, склали 88% декларованої частини депозитного портфелю Укрексіму.

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А нещодавно націоналізований "Приватбанк" опинився поза "колом довіри" українських банкірів.

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Аналіз проведено на повному масиві електронних декларацій по 31.12.2016 року включно. Суми, наведені у гривні, можуть бути гривневим еквівалентом інших валют, перерахованих за курсом НБУ станом на 31.12.2016 року.

Теги: Політика гроші Україна Банки Валерія Гонтарева НБУ
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