Банківських хакерів з Росії затримала СБУ

СБУ спільно з поліцією викрили протиправну діяльність осередку міжнародного хакерського угруповання "кардерів", до складу якого входили 4 мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники отримували доступ до рахунків клієнтів іноземних та вітчизняних банківських установ та підробляли платіжні картки. Діяльність хакерів координувалася з боку Російської Федерації, а потерпілими були клієнти банків ЄС, США та України,

– мовиться у повідомленні.

В СБУ додали, що зловмисники також отримували несанкціонований доступ до облікових записів соцмереж та електронних поштових скриньок, дані з яких використовувались для шахрайських дій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності, персональні комп’ютери та засоби зв’язку, чимало магнітних карток з даними про банківські рахунки (т.з. "білий пластик"), а також шкідливе програмне забезпечення та незаконно отримані дані банківських карток.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії із встановлення клієнтів банків, які постраждали від протиправної діяльності.