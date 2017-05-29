Банкноту номіналом 1000 гривень вже надрукували: є інформація, хто на ній зображений

У Національному банку України повідомили, що банкнота номіналом 1000 гривень уже надрукована.

Про це пише "УНН" з посиланням на власні джерела в НБУ.

За даними джерел, вже незабаром відбудеться презентація нової банкноти.

Скоріш за все, церемонію представлення приурочать до якогось свята.

Як зазначив співрозмовник, було декілька варіантів оформлення "тисячі", проте, який саме варіант був затверджений поки невідомо.

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За його словами, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський.

В НБУ цієї інформації поки офіційно не коментують.

Нагадаємо, інформація про те, що в Україні з'явиться купюра номіналом тисяча гривень ширилась у ЗМІ ще у 2016-му році. Раніше повідомлялось, що її офіційна презентація запланована на лютий 2017-го.