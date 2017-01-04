Банкомат підірвали та "обчистили" на Сумщині

У середу вранці, 4 січня, у Сумах зловмисники підірвали банкомат одного з банків та викрали дві касети з грошима.
Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.
Близько четвертої години ранку відбулося спрацювання охоронної сигналізації в одному з магазинів по вулиці Харківській, 4. Прибувши на місце пригоди, наряд поліції охорони знайшов пошкодженим банкомат одного з відомих банків. В ході огляду місця події виявлено, що з банкомату зникло дві касети з грошима. Сума збитків встановлюється,
– повідомили в поліції.
Як розповів начальник Управління поліції охорони Сумської області Олександр Кананков, цей банкомат під спостереженням поліції охорони не перебуває.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України та розпочали відповідні перевірки.
На думку правоохоронців, пошкодження банкомату спричинив вибух газу, який злочинці, ймовірно, запустили в корпус апарату. Розглядаються й інші версії того, що сталося.
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