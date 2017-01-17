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Банкопад в Україні: НБУ обіцяв повністю очистити фінансову систему в 2017

Економіка України 06:44, сьогодні 78 Читать новость на русском
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У Нацбанку цьогоріч обіцяють остаточно очистити фінансову систему від неліквідних установ. У січні НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк – Платинум.

Загалом у 2016 році таких банків було 21. А за останні три роки регулятор вивів з ринку 88 банків. На цей рік прогнози аналітиків більш оптимістичні.

Я не виключаю, що будуть ще банки, яких будуть прибирати з ринку, але, по великому рахунку, з основними банками вже розібралися. Основна проблема була саме в ПриватБанку. Це великий системний банк, його просто так закрити, прибрати з ринку було неможливо і треба було щось вирішувати. По іншим банкам ведеться робота з власниками, щоб вони певним чином покращили ситуацію,
– розповів економічний експерт Дмитро Боярчук.

Цьогоріч НБУ візьметься за невеликі банки. Фахівці не виключають, що після стрес-тестування частина з них буде виведена з ринку, бо не зможе наростити капітал до визначеного Нацбанком рівня. Тому, аби вижити, деяким установам доведеться об'єднуватися. Найбільш стабільно "почуватимуться" банки з іноземним капіталом, прогнозують фахівці.

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Іноземець, який купив ось цей український банк, згоден витратитись зараз для того, що б підтримати свою українську "дочку" "на плаву" в надії, що ситуація колись стабілізується і він зможе продати цей банк. Тому на мій погляд, зараз найстійкіші українські банки іноземного походження,
– вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

За прогнозами експертів до кінця року в Україні залишиться не більше 80 фінустанов. Це дозволить очистити систему і відновити довіру серед українців, впевнені в НБУ.

Теги: Економіка України Банки НБУ гроші
Джерело: 24 Канал
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