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Банкова влаштувала путч в антикорупційному комітеті, – Лещенко

15:18, сьогодні 1262 Читать новость на русском
Найджел Браун
Найджел Браун / dsnews.ua

Під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради.

Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли його на роль "незалежного" аудитора НАБУ.

"Після перерви будуть проштовхувати це рішення в сесійній залі. Бариги засвоїли урок з Насірова – на підході ще кілька фігурантів, тому поспішають", – написав Лещенко.

Банковая устроила путч в антикоррупционном комитете. Во время обеденного перерыва состоялось нелегитимное "заседание", которое поддержало одиозного Найджела Брауна и внесла его на роль "независимого" аудитора НАБУ. После перерыва будут проталкивать это решение в сессионном зале. Барыги усвоили урок с Насировым - на подходе еще пару фигурантов, поэтому спешат.

Опубліковано Сергієм Лещенком 16 березень 2017 р.

Депутат Світлана Заліщук пояснила, чому засідання було нелегітимним і рішення має бути оскаржене в суді.

"Засідання було фейковим. Легітимне мало би відбутися через 24 години після інформування усіх членів комітету, таким чином не раніше завтра 9:15", – зазначила вона.

Нелегітимний антикорупційний комітет щойно протягнув Найджела Брауна як кандидата на аудитора НАБУ. Не виключено, що в...

Опубліковано Svitlana Zalishchuk 16 березень 2017 р.

Нагадаємо, зранку нардеп Єгор Соболєв повідомив, що просування кандидатури Брауна є початком усунення Артема Ситника з посади директора Антикорупційного бюро. За його словами, Нейджел Браун обслуговував російських олігархів.

Теги: Верховна Рада Україна Скандал Сергій Лещенко НАБУ Політика
Джерело: 24 Канал
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