Банкова влаштувала путч в антикорупційному комітеті, – Лещенко

Під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради.
Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли його на роль "незалежного" аудитора НАБУ.
"Після перерви будуть проштовхувати це рішення в сесійній залі. Бариги засвоїли урок з Насірова – на підході ще кілька фігурантів, тому поспішають", – написав Лещенко.
Депутат Світлана Заліщук пояснила, чому засідання було нелегітимним і рішення має бути оскаржене в суді.
"Засідання було фейковим. Легітимне мало би відбутися через 24 години після інформування усіх членів комітету, таким чином не раніше завтра 9:15", – зазначила вона.
Нагадаємо, зранку нардеп Єгор Соболєв повідомив, що просування кандидатури Брауна є початком усунення Артема Ситника з посади директора Антикорупційного бюро. За його словами, Нейджел Браун обслуговував російських олігархів.