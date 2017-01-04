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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Баскетбольний "Хімік" зберіг шанси на продовження боротьби в єврокубках

22:53, 3 січня 67 Читать новость на русском
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"Хімік" помстився "Катайі". Після поразки в першому колі чемпіон України ефектно переміг в Лізі чемпіонів фінську команду " – 76:61.

Для українців ця перемога стала другою в престижному турнірі. "Хіміки" потужно провели першу й третю чверті гри. Та віддали супернику другу десятихвилинку.

У заключній частині матчу українці продемонстрували майже ідеальну гру в обороні - гравці "Катайі" майже вісім хвилин не могли набрати жодного очка.

У підсумку "Хімік" перериває свою безвиграшну серію із семи матчів. І завдяки цій перемозі зберіг шанси на продовження боротьби в єврокубках.

Читайте також: Українець переміг на чемпіонаті світу з баскетбольних данків: вражаюче відео виступу

Теги: Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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