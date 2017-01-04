Баскетбольний "Хімік" зберіг шанси на продовження боротьби в єврокубках
22:53, 3 січня 67 Читать новость на русском
"Хімік" помстився "Катайі". Після поразки в першому колі чемпіон України ефектно переміг в Лізі чемпіонів фінську команду " – 76:61.
Для українців ця перемога стала другою в престижному турнірі. "Хіміки" потужно провели першу й третю чверті гри. Та віддали супернику другу десятихвилинку.
У заключній частині матчу українці продемонстрували майже ідеальну гру в обороні - гравці "Катайі" майже вісім хвилин не могли набрати жодного очка.
У підсумку "Хімік" перериває свою безвиграшну серію із семи матчів. І завдяки цій перемозі зберіг шанси на продовження боротьби в єврокубках.
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Джерело: 24 Канал
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