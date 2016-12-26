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Телеканал новин 24 Батальйон "Донбас" розпочинає блокаду окупованих територій
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Батальйон "Донбас" розпочинає блокаду окупованих територій

13:29, сьогодні 27312223 Читать новость на русском
Бійці
Бійці "Донбасу"

Через те, що бойовики так і не розпочали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій.

Про це учасники АТО заявили у понеділок на прес-конференції.

На відміну від попередньої блокади, цю, переконують військові, вони продумали. Обіцяють, що не будуть рухати мирних людей, які везтимуть собі продукти харчування. Однак пообіцяли, що добиватимуться зупинки водо та електропостачання.

Закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР"/"ДНР" ветерани війни за Незалежність. Ветерани починають дії по блокаді торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т.зв. "ДНР"/"ЛНР", так і "українські" олігархи і чиновники,
– написав Семен Семенченко.

Усі свої дії пообіцяли робити відкритими.

Начальником штабу блокади було обрано Сергія Акимовича. Він запевняє, що військові знають усі шляхи пересування контрабанди через лінії розмежування. Відтак на сході розпочинається встановлення мобільних постів.

Окрім того, бійці запевняють, що вони планували звернутися до «Укрзалізниці» щодо блокади. Але в п’ятницю їх не пустили до керівництва.

Слід зазначити, що учасники АТО обіцяють, що проводитимуть блокаду виключно в рамках закону, і просять приєднатися до них людей із зареєстрованою зброєю.

Нагадаємо, ультиматум терористам з вимогою звільнити усіх полонених бійці батальйону "Донбас" висунули 16 грудня. За їх невиконання вони пообіцяли розпочати блокаду окупованих територій.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Блокада Волонтери Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
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