Батьки випадково прославили 15-річну доньку у мережі

Тисячі людей прийшли відсвяткувати 15-річчя звичайної провінційної дівчини Рубі Ібарра Гарсії. Дійство відбулося в невеличкому селі у центральній Мексиці.

Все почалося з того, що батько дівчини виклав у мережу відеозвернення, присвячене майбутній радісній події.

Ми запрошуємо вас на вечірку з нагоди 15-річчя нашої доньки. Під час святкування відбудуться кінні перегони, а переможець яких виграє 10 тисяч песо. Будемо раді бачити кожного,

– йшлося у відеозверненні.

Цей клич опублікував у себе на Facebook місцевий фотограф. Після цього відео переглянули сотні тисяч користувачів. Звернення батька вони сприйняли буквально. Ролик перетворився на інтернет-мем, а дівчина опинилася в центрі уваги преси.

Читайте також: Дівчина зняла на камеру свою реакцію на закиди вуличних залицяльників

Згодом батьки рубі уточнили, що запрошували лише родичів та друзів. Та марно, на вечірку прибули тисячі охочих повеселитися, серед них і місцеві зірки. Для такої події Рубі одягнула яскраву і пишну сукню.

Спочатку дівчина в колі близьких відбула службу, а згодом приєдналася до святкування просто неба. Воно більше нагадувало концерт, аніж вечірку.

Також для гостей накрили столи під тентами, де всі охочі могли поласувати святковим тортом.